Atalanta-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2) Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 3 Holm, 6 Palomino, 8 Pasalic, 9 Muriel, 21 Zortea, 25 Adopo, 33 Hateboer, 30 Cortinovis, 42 Scalvini, 59 Miranchuk. Indisponibili: El Bilal Touré, Scamacca Squalificati: Diffidati: -

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (3-5-2) Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbo, Augello; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri. A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 14 Deiola, 19 Oristanio, 25 Sulemana, 10 Viola, 37 Azzi, 61 Shomurodov. Indisponibili: Pavoletti, Di Pardo, Jankto, Mancosu, Rog, Lapadula, Pereiro, Desogus. Squalificati: Wieteska. Diffidati: -

Gasperini conferma De Ketelaere. Ranieri: dubbio Petagna-Shomurodov

Gasperini fa i conti con tre assenze: Scamacca ed El Bilal Touré sono alle prese coi rispettivi infortuni, mentre Bakker non è stato convocato per scelta tecnica, ci saranno pochi cambi rispetto al successo interno col Rakow: in attacco ci si affiderà a Charles De Ketelaere, autore già di due reti e un assist nelle sue prime 5 presenze in maglia atalantina. Ranieri, dopo la buona notizia del recupero, anche se parziale, di Petagna, fa i conti con le defezioni di Pavoletti, Jankto e Di Pardo. Squalificato Wieteska. E così con una rosa ridotta all'osso, e con Pavoletti out salgono le quotazioni di Petagna in coppia con Luvumbo: ma per l'ex Atalanta c'è la concorrenza di Shomurodov. Tuttavia alla luce delle defezioni non è da escludere un cambio di modulo con un possibile tridente formato da Nandez, Oristanio e Luvumbo.

Atalanta-Cagliari: orari e canali

La gara tra Atalanta e Cagliari è in programma alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta TV

Atalanta-Cagliari sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Dazn. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in streaming

La partita tra Atalanta e Cagliari sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione di Dazn su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook.



Atalanta-Cagliari in diretta: la cronaca

Dopo il debutto europeo con il Rakow, l'Atalanta di Gasperini torna a cimentarsi con il campionato: di fronte c'è il Cagliari di Ranieri.

Segui Atalanta-Cagliari in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.