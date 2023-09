Gasperini stende Ranieri: l'Atalanta torna a volare in campionato

Lookman la sblocca, Pasalic la chiude

Subito un brivido per la Dea con De Roon che sbaglia il passaggio per il suo portiere e rischia di innescare Luvumbo tutto solo in area. Al 12' De Ketelaere va vicino al gol con un mancino sul primo palo, Radunovic in tuffo devia in corner. La squadra di Ranieri però risponde poco dopo, cross di Luvumbo e testa di Shomurodov: palla fuori di un niente. I ritmi sono piacevoli, l'Atalanta spinge e trova il vantaggio con De Ketelaere, ma il gol su assist di Lookman è annullato per fuorigioco. Proprio Lookman, tre giri di lancette dopo, colpisce la traversa con il destro facendo ancora sobbalzare i tifosi atalantini. Altro legno al 27' questa volta ad opera di Zappacosta, ma al 33' un lancio in profondità pesca De Ketelaere, Radunovic esce in ritardo, con il belga che trova il tempo giusto per l'assist in mezzo per Lookman che deve solo appoggiare in rete a porta vuota: 1-0. La prima frazione termina quindi col vantaggio della squadra di Gasperini. La ripresa è una gara molto meno emozionante, i ritmi sono più bassi: Luvumbo scappa alle spalle di Djimsiti e va giù in area dopo un contrasto con De Roon, per l'arbitro è tutto regolare. Al 76' però la Dea ha un sussulto: palla filtrante di Muriel per Pasalic che incrocia col mancino sul secondo palo e raddoppia. Il bis dei padroni di casa non demoralizza il Cagliari che mettono i brividi con un tiro sottomisura di Oristanio che si stampa sulla traversa. Termina 2-0 e Gasperini torna ad esultare anche in campionato.