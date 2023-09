Arbitri Serie A: Juve-Lecce a Giua. Napoli a Manganiello. Roma, c'è Orsato

ROMA - Antonio Giua di Olbia è l'arbitro designato per Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di andata del campionato di serie A in programma domani alle 20.45. Cagliari-Milan, in programma mercoledì alle 18.30 sarà diretta da Federico La Penna di Roma 1, mentre per Inter-Sassuolo (mercoledì ore 20.45) è stato designato Luca Massimi della sezione di Termoli. Daniele Orsato di Schio dirigerà invece Genoa-Roma, uno dei posticipi di giovedì.