Probabili formazioni Inter-Sassuolo: ballotaggio De Vrij-Pavard

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Inzaghi con qualche dubbio in difesa, Dionisi conferma Cragno

In casa Inter, la certezza è il rientro di Dumfries sulla destra, mentre candidati ad un passaggio in panchina per riposare stavolta sembravano Mkhitaryan e Bastoni. Il dubbio più grande era in difesa , alla fine Inzaghi si è orientato a confermare Bastoni titolare con Acerbi al centro della difesa. L’alternativa sarebbe stata inserire De Vrij al centro dirottando Acerbi sul centrosinistra. Sul fronte destro del Sassuolo, però, agisce un Berardi in decisa crescita di condizione. L’ex Lazio, da braccetto, se ne era già occupato anche nello scorso campionato a San Siro con buoni risultati. Da capire, però, se la sua gamba giri già a dovere dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per un mese, con rientro nel derby dello scorso 16 settembre. Nulla da fare, invece, per Cuadrado, che deve ancora smaltire la tendinite e non si vogliono correre rischi.

