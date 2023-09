Serie A, Koopmeiners decide Verona-Atalanta. Baldanzi piega la Salernitana

Empoli-Salernitana 1-0

Nell'altra gara delle 18:30, un gol di Baldanzi regala la vittoria all'Empoli sulla Salernitana, nonostante la sfortuna per la perdita di Bereszynski e Pezzella per infortunio dopo soli 15' di gara. Al di là dello striminzito 1-0 finale, i toscani hanno fatto gioco e tenuto le redini del match imponendo tecnica, determinazione ed agonismo. Un netto passo indietro per i campani di Paulo Sousa, parsi balbettanti e senza idee. Il palo di Cabral, a 4' dalla fine, è l'unico flash di una partita da cancellare. Andreazzoli perde subito Pezzella e Bereszynski, due cambi forzati per i toscani in un quarto d'ora. Cancellieri non è freddo davanti ad Ochoa (17') il quale si ripete subito dopo su Walukiewicz. Grassi non trova la porta mentre Cabral è in fuorigioco (19') quando mette il pallone dentro la rete empolese. Il gioiellino Baldanzi divora il gol del vantaggio (22') su angolo di Fazzini, poi i ritmi si abbassano favorendo il guizzo di Baldanzi che sblocca il risultato raccogliendo il servizio di Cancellieri e firmando il primo gol azzurro in campionato. Digiuno interrotto dopo 484 minuti senza reti per l'Empoli. Il Var dice no ad una caduta di Baldanzi (40'), Maleh spreca la palla del 2-0 (44'). Tre cambi nell'intervallo per un Paulo Sousa infuriato.