Frosinone-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Sottil; Nzola. Allenatore: Italiano.

Di Francesco perde Kaio Jorge e Lirola. Italiano con Nzola unica punta

Di Francesco dovrà fare a meno, oltre che di Harroui e Lirola, anche di Kaio Jorge. In attacco spazio al trio Soulé, Cheddira e Caso, con Barrenechea in cabina di regia affiancato da Brescianini e Mazzitelli. Marchizza e Oyono sulle fasce, S. Romagnoli e Okoli coppia di difesa. Italiano conferma Terracciano in porta e a destra, senza Dodo (lesione al crociato) conferma Kayode dal 1' (Parisi a sinistra). Nzola torna titolare al centro dell'attacco, con Bonaventura trequartista e Kouame-Sottil ai suoi lati.

Frosinone-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Frosinone e Fiorentina è in programma alle ore 18:30 al Benito Stirpe di Frosinone e e sarà visibile su Dazn e Sky.

Dove vedere Frosinone-Fiorentina in diretta TV

Frosinone-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Su Sky la gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251).

Dove vedere Frosinone-Fiorentina in streaming

La partita tra Frosinone e Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione di Dazn su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook. La gara sarà visibile anche sulle applicazioni Sky Go e Now Tv.



Frosinone-Fiorentina in diretta: la cronaca

Il Frosinone arriva da un ottimo inizio di campionato e dal pareggio esterno con la Salernitana, mentre la Fiorentina è reduce dal successo di misura in casa dell'Udinese. L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla stagione 2018/19 e ha visto la vittoria al Franchi del Frosinone (0-1) firmata D. Ciofani.

