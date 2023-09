Monza-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Palladino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulous; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Palladino.

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, El Azzouzi; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirzee. Allenatore: Motta.

Palladino con Colombo unica punta. Motta rilancia Orsolini, c'è Calafiori

Palladino dovrà fare a meno di Caprari (lesione al crociato) per molto tempo: insieme all'inamovibile Colpani, dentro Mota con Colombo unica punta. In difesa confermati Marì e Izzo, torna Caldirola dalla squalifica. A centrocampo il tandem Gagliardini-Pessina. Alcune novità per Motta: in difesa al fianco di Beukema c'è Calafiori, a centrocampo El Azzouzi al posto di Freuler. In attacco spazio a Orsolini per Karlsson, confermato Zirkzee unica punta.

Monza-Bologna: orari e canali

La gara tra Monza e Bologna è in programma alle ore 18:30 allo stadio Brianteo di Monza e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Monza-Bologna in diretta TV

Monza-Bologna sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Monza-Bologna in streaming

La partita tra Monza e Bologna sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione di Dazn su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook.



Monza-Bologna in diretta: la cronaca

Sia Monza che Bologna arrivano da un doppio pareggio di prestigio: 1-1 con la Lazio per la squadra di Palladino, 0-0 con il Napoli per i ragazzi di Motta. La scorsa stagione Bologna e Monza si sono divise la posta in palio: vittoria in Lombardia per i felsinei, successo per i brianzoli al Dall'Ara. In classifica i rossoblù (6) precedono di un solo punto i biancorossi (5).

Segui Monza-Bologna in diretta sul nostro sito

