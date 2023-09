Genoa, con la Roma Gilardino ritrova Messias: è tra i convocati

GENOVA - In casa Genoa è tutto pronto per la sfida di questa sera alla Roma. Mister Alberto Gilardino ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la gara contro i giallorossi, con una gradita novità: prima chiamata per il nuovo acquisto Messias, arrivato in estate e rimasto fermo ai box per problemi muscolari in queste prime cinque gare di campionato.