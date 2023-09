Serie A, la lista degli infortunati e squalificati per la 7ª giornata

Lecce

Mohamed Kaba: squalificato

Kastriot Dermaku: sta smaltendo un fastidio muscolare (in dubbio per la 7ª giornata)

Lameck Banda: lesione ai flessori (rientro a inizio novembre)

Milan

Rade Krunic: problema al flessore della coscia destra (un mese di stop)

Ismail Bennacer: operato al ginocchio (rientro previsto a fine 2023)

Pierre Kalulu: lesione muscolare (out per la 7ª giornata)

Mattia Caldara: operato alla caviglia destra (rientro nel 2024)

Monza

Gianluca Caprari: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro (stagione finita)

Davide Bettella: problema alla caviglia (in dubbio per la 7ª giornata)

Napoli

Juan Jesus: distrazione di 1° grado al bicipite femorale sinistro (rientro dopo la sosta)

Amir Rrahmani: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra (rientro per l'8ª giornata)

Pierluigi Gollini: problema alla mano (in dubbio per la 7ª giornata)

Roma

Diego Llorente: problema al flessore (out per la 7ª giornata)

Renato Sanches: quadro pre-lesivo alla coscia destra (in dubbio per la 7ª giornata)

Chris Smalling: problema alla coscia (in dubbio per la 7ª giornata)

Tammy Abraham: lesione al legamento crociato (rientro nel 2024)

Marash Kumbulla: lesione al legamento crociato (rientro nel 2024)

Salernitana

Antonio Candreva: fastidio all'adduttore (in dubbio per la 7ª giornata)

Lassana Coulibaly: frattura setto nasale e lesione al soleo (rientro a fine ottobre)

Chukwubuikem Ikwuemesi: lesione all'adduttore (rientro a novembre)

Sassuolo

Agustin Alvarez: rottura del legamento crociato (rientro a fine novembre)

Torino

Alessandro Buongiorno: problema muscolare, in attesa di esami (out per la 7ª giornata)

Koffi Djidji: intervento di addominoplastica (rientro a fine dicembre)

Mihai Popa: frattura orbitale (rientro a inizio novembre)

Udinese

Enzo Ebosse: rottura legamento crociato ginocchio destro (rientro ad aprile 2024)

Brenner Souza da Silva: rottura tendine del retto femorale (rientro nel 2024)

Gerard Deulofeu: operato al ginocchio (rientro da valutare)

Kingsley Ehizibue: in recupero dopo rottura legamento crociato (rientro a novembre)

Keinan Davis: trauma distrattivo al polpaccio (rientro a novembre)

Adam Masina: infortunio legamento del piede (rientro a fine ottobre)

Verona

Josh Doig: distorsione alla caviglia (rientro a metà ottobre)

Juan Cabal: lesione al bicipite femorale (rientro a novembre)

Jordi Mboula: lesione all'adduttore (rientro a fine ottobre)

Jayden Braaf: problema fisico (in dubbio per la 7ª giornata)