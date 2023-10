Al Genoa non basta Gudmundsson: con l'Udinese termina 2-2

UDINE - Tra Udinese e Genoa termina 2-2. Rossoblù avanti due volte con lo scatenato Gudmundsson (doppietta), i friulani la riprendono con la prima rete in Serie A di Lucca e lo sfortunato autogol di Matturro . Sottil (4 punti), che termina in dieci per il rosso a Lovric , cerca ancora la prima vittoria, Gilardino (a quota 8) deve accontentarsi del pari.

Gudmundsson protagonista: doppietta

Primo tempo scoppiettante al Bluenergy Stadium con il Genoa a prendere subito il comando delle operazioni tanto che, già al 14', i rossoblù vanno in vantaggio. Brutto errore in fase di disimpegno di Silvestri e palla regalata a Frendrup che imbuca subito per Gundmundsson: l'islandese di potenza la mette sotto la traversa di destro per il gol dell'1-0. L'Udinese reagisce con rabbia e al 24' pareggia i conti. Cross dalla sinistra di Kamara e respinta corta di Haps, con la palla che arriva sui piedi di Lucca: l'ex Pisa e Ajax insacca di destro per l'1-1 e il suo primo gol in Serie A. A metà primo tempo il Genoa recrimina per il gol di Gudmundsson annullato per fuorigioco di Haps ad inizio azione, ma l'appuntamento con la rete dello scatenato islandese è solo rimandato al 41', quando Gudmundsson raccoglie una sponda di Retegui e calcia in porta trovando la leggera deviazione di Kristensen che beffa Silvestri, è 2-1 Genoa.

Autogol di Matturro, espulso Lovric

Nella ripresa succede sostanzialmente poco, almeno fino quando non si arriva nei minuti di recupero. Samardzic batte un calcio d'angolo al centro con Perez che anticipa Martinez, ma la sfera trova la deviazione del neo entrato Matturro che causa l'incredibile autogol che regala il gol del 2-2 all'Udinese, al 92'. Due minuti più tardi, però, i padroni di casa restano in dieci uomini per l'espulsione di Lovric dopo il brutto fallo per fermare Messias lanciato a centrocampo. È l'ultima azione degna di nota di una gara che termina in parità: l'Udinese continua ad inseguire la sua prima vittoria in campionato, il Genoa recrimina per l'erroraccio che costa 2 punti a Gilardino.