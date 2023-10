Fiorentina-Cagliari 3-0: Nico Gonzalez show, si sblocca Nzola

FIRENZE - Importante successo casalingo per la Fiorentina nel monday night della 7ª giornata di Serie A: i viola di Italiano battono 3-0 il Cagliari e agganciano Napoli e Juve al terzo posto. Il match si apre con la rete di Nico Gonzalez (quarto gol in campionato, sesto stagionale) abile a sfruttare un errore in uscita di Radunovic. Poi la Viola raddoppia con l'autogol di Dossena che, nel tentativo di anticipare Beltran, spedisce un traversone di Kayode - imbeccato da un ispirato Gonzalez fresco di rinnovo - nella propria porta. Nella ripresa il Cagliari prova a riaprire i giochi ma la Fiorentina cala il tris con l'atteso gol di Nzola ai titoli di coda. Quinta sconfitta in sette partite invece per Ranieri, inchiodato all'ultimo posto della classifica.