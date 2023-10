Pulisic contro il Var: "Lo eliminerei, il calcio è meglio senza"

MILANO - Continuano ad impazzare le polemiche sul clamoroso errore in Tottenham-Liverpool, con il gol regolare di Luis Diaz annullato per un fuorigioco inesistente e non corretto dal VAR. Sul caso è intervenuto anche Christian Pulisic, attaccante del Milan e capitano della nazionale degli Stati Uniti: "Bisognerebbe eliminarlo completamente - le parole di Pulisic riportate da AS - al contrario della Goal Line Technology, che invece secondo me funziona bene. Se una decisione va a tuo favore lo ami, altrimenti lo odi, ma in generale credo che il calcio sia migliore senza il VAR. Questa è solamente una mia opinione".