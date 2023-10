Ranking Uefa, l'Italia vola: è corsa ai cinque posti Champions

ROMA - Dopo l'ultima tornata di coppe europee, l'Italia si trova in terza posizione nel ranking Uefa: le nostre squadre sono andate complessivamente bene. Una sola sconfitta per le "nostre" (quella del Napoli con il Real Madrid) e, nel dettaglio, in queste prime due giornate di competizioni contintentali, l'Italia ha raccolto 5.285 punti ranking: meglio hanno fatto solo Belgio (6.000 punti) e Turchia (8.250). Punti che nel ranking complessivo portano il consolidamento del terzo posto (la Germania, quarta, ne ha racconti 4.642), e, soprattutto, l'avvicinamento alla seconda posizione. La Spagna infatti di punti ne ha racconti circa 200 in meno delle italiane (5.062) e in classifica generale il divario tra la nostra federazione e quella iberica è quindi diminuito: Spagna 78.489, l'Italia lancia l'assalto a 74.569.