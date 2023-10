L'Empoli spreca troppo e perde l'occasione giusta: 0-0 con l'Udinese

Classifica Serie A

La fase di studio termina all'8' con una bella iniziativa di Thauvin in area, fermato in angolo. Subito dopo, nel giro di 2', doppio squillo di Samardzic: la prima con una conclusione murata dalla difesa, la seconda di testa dopo un cross di Pereyra: la palla sfiora il palo alla sinistra di Berisha. L'Empoli non riesce a creare pericoli alla porta di Silvestri e, anzi, è ancora Samardzic al 27' a calciare alto da ottima posizione dopo l'uscita sbagliata di Berisha. A l 35' si fa vedere l'Empoli: Baldanzi praticamente a botta sicura, ottimo l'intervento di Silvestri con la mano di richiamo. È il prologo al vantaggio dei toscani 3' più tardi: cross tagliato di Baldanzi, Bijol manca l'intervento e Caputo da zero metri insacca. Una gioia smorzata subito dopo dal VAR che annulla per fuorigioco dell'attaccante ex Samp e Sassuolo. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per gli azzurri: il colpo di testa di Caputo in piena area di rigore termina fuori.