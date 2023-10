Inter-Bologna 2-2: Orsolini e Zirkzee firmano la rimonta rossoblù

MILANO - Thiago Motta ferma l'Inter. Il Bologna , sotto di due gol dopo tredici minuti (grazie alle reti di Acerbi e Lautaro Martinez), trova il pareggio con Orsolini (dal dischetto) e Zirkzee , che dopo aver scherzato con la difesa nerazzurra, batte Sommer. Dopo la sconfitta con il Sassuolo, Inzaghi non riesce a ritrovare il successo casalingo e si porta a diciannove punti in classifica. Uno in più del Milan, impegnato stasera con il Genoa.

Inter-Bologna 2-2, tabellino e statistiche

Partenza sprint per l'Inter

L'Inter parte forte e dopo un paio di incursioni pericolose, sblocca il risultato all'undicesimo: corner di Calhanoglu e stacco di testa sul primo palo di Acerbi. Passano due minuti e arriva il raddoppio: Lautaro Martinez con un bolide dal limite dell'area di rigore, batte Skorupski con un destro imparabile che si spegne alla sinistra del portiere rossoblù. Ma il Bologna resta in partita e quattro minuti dopo si procura un rigore per fallo di Lautaro Martinez su Ferguson (inizialmente non visto da Guida, richiamato dal Var). Dal dischetto Orsolini non sbaglia. Prima dell'intervallo Dimarco impegna due volte Skorupski, che si supera prima su punizione e poi su un tentativo dell'esterno nerazzurro.

Serie A, la classifica

Il Bologna pareggia con un numero di Zirkzee

Ad inizio ripresa arriva il pareggio del Bologna, con un numero straordinario di Zirkzee: il centravanti rossoblù riceve da Ferguson e dopo una serie di finte (che mandano ko i difensori nerazzurri), spiazza Sommer con un tiro preciso che si spegne alla destra del numero uno dell'Inter. Inzaghi richiama in panchina Dumfries, Dimarco e Thuram ed inserisce Cuadrado, Carlos Augusto e Sanchez. Il cileno, al 58' va in rete (sfruttando l'assist di Carlos Augusto), ma in posizione irregolare. L'Inter attacca: si rende pericolosa con Lautaro Martinez (deviazione su corner che sfiora il palo) e con Carlos Augusto, che trova la risposta di Skorupski. Gli uomini di Thiago Motta (costretto a rinunciare a Zirkzee per infortunio) resistono e portano a casa un punto prezioso.

Serie A, il calendario