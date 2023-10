Probabili formazioni Cagliari-Roma: coppia Dybala-Lukaku dal 1'

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Oristanio, Petagna. A disposizione: Aresti, Iliev, Wieteska, Goldaniga, Viola, Deiola, Pereiro, Jankto, Sulemana, Azzi, Shomurodov, Pavoletti, Desogus, Luvumbo, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N'Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Zalewski, Pagano, Joao Costa, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. Allenatore: Mourinho.

Per Mourinho tornano Dybala-Lukaku. Ranieri lancia Scuffet

Per il Cagliari di Ranieri novità in difesa: in porta c'è Scuffet al posto di Radunovic, con Hatzidiakos per Wieteska. A centrocampo titolare Prati con Makoumbou e Nandez ai suoi lati, in attacco tandem Oristanio-Petagna con Luvumbo in panchina. Mourinho senza capitan Pellegrini per i noti problema al flessore, torna la coppia offensiva Dybala-Lukaku. A centrocampo Aouar e Bove ai lati di Paredes, Spinazzola sulla fascia sinistra, ballottaggio Kristensen-Karsdorp sulla destra con il danese favorito.

