Napoli-Fiorentina, le pagelle: Lobotka vaga, Milenkovic re. Brutto Kvara

Garcia (all.) 4

Il Napoli che schiacciava i sassi è sgretolato: squadra lunga, nervosa, senza idee, possesso sterile (54%), cambi inspiegabili. Ancora una volta: Osi fuori sul 2-1 per la Viola, Politano che s’incavola, Raspadori che fa tutto tranne il centravanti e un finale con Kvara a destra, Lindstrom a sinistra e Gaetano-Cajuste in mediana. Con Elmas in panchina. Lo scudetto della confusione.

Meret 5

Molto scomposto sul primo gol e Brekalo lo infila sotto le gambe sul suo palo. Male con i piedi.

Di Lorenzo 5

Soffre l’asse Parisi-Brekalo, è schiacciato. I viola sono frecce che infilzano anche lui.

Ostigard 5

Sbaglia un bel po’ di appoggi e di uscite. Bene nel gioco aereo, meno palla a terra. Rischia anche l’espulsione nel finale su Nico Gonzalez.

Natan 5

Con Nzola rischia poco, ma è fermo sull’azione del secondo gol di Bonaventura. Fisicamente reattivo, ma il lavoro di linea è da rivedere.

Olivera 5

Kayode e Ikoné, a seconda delle situazioni, gli fanno girare la testa. Prova ad attaccare, con volontà, ma non graffia.