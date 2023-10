Giudice Sportivo: Maignan e Theo Hernandez saltano la gara con la Juve

ROMA - A seguito delle gare dell'ottava giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha fermato tre giocatori, tutti per una giornata. Si tratta di Mike Maignan, portiere del Milan (espulso "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco") che quindi salterà il match dei rossoneri con la Juventus a San Siro, così come Theo Hernandez, che, diffidato, ha rimediato nella gara col Genoa il giallo che ha fatto scattare la sanzione. Una giornata anche al portiere del Genoa Josep Martinez. Nessun provvedimento invece per il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, dopo la segnalazione della procura federale, in quanto "le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema".