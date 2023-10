Forniva Sky a decine di clienti abusivi per 20 euro: denunciato

CANOSA DI PUGLIA - Forniva illecitamente a migliaia di utenti non abbonati la visione dei canali Sky, violando le norme a contrasto della pirateria . Aveva realizzato a Canosa di Puglia, nel nord Barese, una centrale da cui, usando cinque computer ad alte prestazioni, 33 decoder e 12 encoder abbinati a un componente elettronico digitale per la codificazione del segnale criptato, trasmetteva i contenuti dei canali Sky. Per questo una persona è stata denunciata dai finanzieri del comando provinciale di Barletta. Risponde di violazione alla normativa sul diritto d'autore e rischia una condanna fino a tre anni di carcere . I militari stanno analizzando i materiali sequestrati per individuare gli utenti e valutare eventuali procedimenti a loro carico. L'operazione 'anti pezzotto', dal nome di una inchiesta della procura di Napoli, è nata dai controlli che i finanzieri hanno condotto contro la pirateria audiovisiva.

Gli abbonati pirata rischiano fino a 5mila euro di multa

L'uomo denunciato per aver fornito illecitamente la visione dei canali Sky a migliaia di utenti non abbonati è un 45enne di Canosa di Puglia, con precedenti di polizia. Secondo le indagini avrebbe fatto versare ai clienti una somma mensile pari a 20 euro e richiesto 100 euro a chi usufruiva del servizio pirata per l'installazione delle strumentazioni utili alla ricezione del segnale per Smart Tv o Pc. I codici di abbonamento trovati dai finanzieri sono migliaia e sono in corso accertamenti per quantificare il numero effettivo degli abbonati pirata che versavano soldi ricaricando carte prepagate: ora rischiano sanzioni fino a 5mila euro. Le indagini consentiranno di definire il danno economico apportato non solo al gruppo coinvolto nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Trani, ma anche a chi è titolare di un abbonamento legale e che a causa della pirateria è costretto a fronteggiare aumenti di costo. Da chiarire se la strumentazione sistemata nel locale che si trova a ridosso del centro cittadino di Canosa sia stata regolarmente acquistata o sia provento di furto, e l'entità delle entrate incassate in modo illecito dal 45enne. Singolare che l'operazione ci sia stata in Puglia: il Monopoli ha messo sula propria maglia la lotta alla pirateria.