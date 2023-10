Arbitri serie A: Mariani per Milan-Juve, il Napoli ad Abisso. Per la Roma c'è Ayroldi

Terminata la pausa per le nazionali, torna in campo la Serie A con la nona giornata . L'Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le gare del campionato italiano.

Gli arbitri di Juve, Roma e Napoli

La Serie A torna con il botto: infatti il big match della nona giornata sarà quello tra Juventus e Milan. La gara è stata affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. La Roma invece ospita il Monza all'Olimpico esarò l'arbitro Ayroldi a dirigere l'incontro della squadra di Mourinho. La nona giornata di Serie A si apre con la sfida di sabato alle 15 tra Hellas Verona e Napoli. Fischietto affidato a Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Serie A, le designazioni delle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite. Torino-Inter sarà arbitrata da Marechetti, mentre Sassolo.Lazio da Di Bello. La gara di domenica alle 15 tra Vologna e Frosinone è stata affidata a Doveri. Alla stessa ora Chiffi arbitrerà Salernitana-Cagliari. L'Atalanta ospita il Genoa al Gewiss Stadium e il fischietto sarà Marinelli. Infine, per le partite del lunedì, ci sarà Tremolada per Udinese-Lecce e Dionisi per Fiorentina-Empoli.