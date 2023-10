Decreto crescita? E in Serie A ci sono solo 25 calciatori che giocano in casa

Venticinque . Sono soltanto venticinque i calciatori italiani nati nella città o nella provincia del loro club e che giocano in casa nella Serie A stagione 2023/2024 . Dovrebbero riflettere anche su questo dato i politici che in questi giorni fanno invasione di campo nel calcio, sostenendo sia tutto sbagliato e tutto da rifare . Intanto, non aboliscono le grandi agevolazioni fiscali concesse dal decreto crescita , con riduzione sino al 50% degli ingaggi lordi di calciatori stranieri. Norme che danneggiano gravemente i vivai italiani. Le squadre che in organico allineano tesserati nati nella città o nella provincia di riferimento, con presenze in Serie A , sono queste: Roma (Lorenzo Pellegrini, Bove, Pagano e Zalewski, cresciuti nel settore giovanile giallorosso); Inter (Dimarco, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro; Acerbi e Darmian); Juventus ( Pinsoglio e Miretti, cresciuti nel settore giovanile bianconero; Gatti); Lazio (Romagnoli, Luca Pellegrini e Cataldi, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste); Monza (Pessina, cresciuto nel settore giovanile brianzolo; Caldirola, Colombo); Cagliari (Mancosu e Desogus, cresciuti nel settore giovanile rossoblù); Bologna (Ravaglia, Corazza, cresciuto nel settore giovanile emiliano); Atalanta (Ruggeri, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro); Torino (Buongiorno, cresciuto nel settore giovanile granata); Genoa (Sommariva, cresciuto nel settore giovanile genoano); Empoli (Tonelli); Napoli (Gaetano, cresciuto nel settore giovanile partenopeo). Stop, le altre sono a zero.

Serie A, c'è un dato che impressiona: i dettagli

C'è dell'altro: secondo una recente indagine Fifa sul calcio giovanile, l'Italia è seconda al mondo per numero di deroghe ottenute dalla Fifa nel periodo 2011-2022 durante il quale sono stati tesserati 829 stranieri minorenni. Significativa la considerazione finale della ricerca che trae spunto dal 54% dei calciatori che poi tornano in patria prima dei 23 anni e dal 25,2% di coloro i quali, a 23 anni, non giocano ancora in un club professionistico: "Una partenza anticipata all'estero non dà garanzie in termini sportivi né per la società di reclutamento né per i calciatori reclutati". Eppure, molti club se ne infischiano, mentre Spalletti può selezionare azzurrabili setacciando soltanto nel 30% di calciatori italiani che militano in Serie A.