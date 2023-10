Probabili formazioni Torino-Inter, Inzaghi pensa a De Vrij e Darmian

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Lazaro, Gineitis, Antolini, N'Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Sanabria. Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado. Squalificati: -. Diffidati: -.

Juric senza Zapata, Inzaghi pensa a De Vrij e Darmian

Juric dovrà fare a meno di Zapata, che si è fermato alla vigilia della gara per un "trauma elongativo al retto femorale sinistro". Per l'attacco le opzioni quindi sono Sanabria (che però è appena tornato dal Sudamerica) o Pellegri che, come ha dichiarato Juric, "ha lavorato bene durante la sosta". Nell'Inter Inzaghi deve ragionare sulla settimana: martedì c'è il Salisburgo, domenica la Roma e l'allenatore medita di lasciare a riposo un paio di elementi, In difesa, Bastoni potrebbe accomodarsi in panchina, facendo posto a De Vrij, mentre a destra Darmian è candidato a dare fiato a Dumfries.

