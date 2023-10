L'Atalanta torna a vincere: Lookman-Ederson, 2-0 al Genoa

Serie A, la classifica

0-0 il primo tempo

Pronti via ed è subito Atalanta: al 2' ci prova Scamacca viene respinta da Leali in due tempi. La reazione del Genoa è tutta nella punizione dell'ex Malinovskyi, al 5', bloccata centralmente da Carnesecchi. Si arriva così al 29', quando è di nuovo Scamacca ad impensierire Leali. Il portiere del Genoa, inoltre, è attento anche 1' dopo sulla botta potente di De Roon. Al 37' si rivedono i rossoblù in avanti con l'inserimento di Gudmundsson e una conclusione che però non inquadra lo specchio della porta.

Sblocca Lookman, raddoppia Ederson nel finale

La ripresa si apre subito con una invenzione di Scamacca che, di tacco, per poco non beffa Leali: decisivo il balzo del portiere rossoblù che evita il gol. Passano pochi secondi e l'Atalanta impreca per il palo centrato da Scalvini con un colpo di testa. La gara è ormai accesa: prima ci prova Lookman, tiro respinto da Leali, poi è Carnesecchi a dire di no all'incornata di Dragusin. Al 68' va in vantaggio l'Atalanta: Scamacca sulla destra crossa in area per Lookman che, vincendo un duello da terra con Sabelli, insacca. L'arbitro annulla per un tocco di mano, ma poi convalida dopo la review al Var: 1-0 Atalanta. Il Genoa prova a reagire, ma non crea grossi pericoli fino al 94' quando Puscas calcia a rete dopo un bel filtrante di Gudmundsson: Carnesecchi esce a braccia aperte e praticamente avvia il contropiede dell'Atalanta che porta Ederson, servito da Pasalic, a realizzare il gol del definitivo 2-0.