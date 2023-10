Lotito 'blinda' Immobile: "È il capitano della Lazio, non si deve preoccupare"

MILANO - C'è Claudio Lotito tra i presidenti della Serie A più soddisfatti per l'accordo raggiunto dai club con Dazn e Sky sui diritti tv del campionato . "È una vittoria della Lega e del calcio italiano e non esclusivamente mia - spiega il numero uno della Lazio -. Non si riesce quasi mai ad avere una unanimità essendo 20 presidenti in Lega. De Laurentiis? Oggi ha deciso di non partecipare al voto e abbiamo preso atto. Come è strutturata l'offerta credo che si possa avere un incremento dei ricavi e questa è una cosa importante. Si tratta di un'offerta dinamica e non statica che garantisce una base rassicurante per l'intero sistema, alla quale si potranno aggiungere ulteriori entrate. Non si è mai pensato a una legge di sistema sui diritti tv con le parti in causa che spesso hanno lavorato una contro l'altra e non in sinergia fra di loro - ha aggiunto Lotito -. Penso che sia importante per il calcio italiano, e per la sua rinascita a livello internazionale, un'unione di intenti e soprattutto una visione generale proiettata al futuro".

Lotito e il Decreto Crescita

Così invece il presidente laziale, che è anche senatore, sul tema del Decreto Crescita e dei vantaggi fiscali per i calciatori impatriati: "C'è una posizione nota da parte del Governo. Pensiamo che si possa trovare un accordo che vada a tutelare non solo il calcio italiano ma lo spirito di questa norma. Ci sono state tante persone che hanno preso degli impegni importanti anche per via di questa norma, che ha portato ad avere delle eccellenze nel nostro Paese che chiaramente non sarebbe stato possibile portare qui senza questa norma e che ora - ha ricordato Lotito - sarebbero a forte rischio se questa fosse tolta o comunque rimodulata su valori molto più bassi. L'equilibrio credo sia sempre la cosa migliore trovando un punto di incontro fra le necessità delle varie parti in causa. Una norma presa solo da un lato crea solamente danni".

'Carezze' a Immobile e il punto sulla Lazio

Infine un punto sulla sua Lazio e sul momento difficile vissuto da Immobile, bomber dei biancocelesti: "Immobile sta bene, è il capitano e punto di riferimento. Ognuno di noi è sottoposto a critiche, non si deve preoccupare, quello che conta sono i rapporti con la società, la squadra e i tifosi. Brutto periodo alle spalle per la Lazio? Abbiamo avuto problemi all'inizio, dobbiamo fare tesoro delle ultime partite per evitare che si ripetano certi episodi. Siamo una buona squadra - ha concluso il presidente Lotito - che può giocarsela con tutti. Ora si è creato un buono spirito di gruppo. Vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi".