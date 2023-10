De Siervo rivela: "Dazn potrà trasmettere cinque gare in chiaro"

ROMA - Una grande novità in arrivo per i tifosi e gli appassionati di calcio italiani , con Dazn che "per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l'inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati avrà la possibilità di trasmettere 'free-to-air' e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione".

Dazn, la novità anticipata da De Siervo

A rivelarlo l'ad della Lega Seria A, Luigi De Siervo, al 'Sole 24 Ore'. De Siervo ha poi sottolineato come la Lega Serie A è una delle poche leghe "a migliorare il risultato internazionale in un contesto di mercato estremamente complesso", spiegando inoltre che "abbiamo dovuto lavorare in un contesto praticamente senza competizione perché i soggetti interessati avevano ambizioni molto diverse. Siamo stati vicini ad assegnare una partita in chiaro e dobbiamo ringraziare Mediaset per aver creduto nel progetto. Ma non c'erano le condizioni perché il soggetto forte, Dazn, imprescindibile in tutte le configurazioni di mercato, non ha mai realmente valutato alcuna alternativa al modello attuale".

Il canale RadioTv della Lega con Rds

C'è poi il canale RadioTv della Lega con Rds "diventerà centrale nell'offerta Dazn sul proprio portale. Manterremo la trasmissione del canale radio su Dab - aggiunge De Siervo -, ma hanno voluto comprare l'esclusiva video per avere il nostro canale sulla loro piattaforma. Perché, già dopo tre mesi, è diventato un punto di riferimento, di fatto garantendo agli appassionati un prodotto live per 17 ore al giorno in cui la Serie A si racconta direttamente, senza filtri". La RadioTv della Lega, come spiegato poi da De Siervo, lascerà il digitale terrestre dal primo luglio.