Tonali, arriva lo stop anche dalla Fifa: il Newcastle non potrà schierarlo

È arrivata in tempi record l'estensione internazionale della squalifica di Sandro Tonali, fermato per aver violato il divieto di scommesse. Dopo l'accettazione del patteggiamento della procura generale dello sport e l'invio, da parte della Federcalcio, di tutti gli atti alla Fifa, da Zurigo hanno inoltrato proprio in questi minuti la documentazione al Newcastle, comunicando l'impossibilità di schierare il centrocampista italiano già a partire dalla sfida di domani contro il Wolverhampton. Un caso che rischiava di diventare sempre più spinoso col passare delle ore, si è risolto brillantemente grazie a una strettissima collaborazione istituzionale.