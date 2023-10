Kean segna, Faraoni si butta a terra. I social lo attaccano, è bufera

La zampata di Cambiaso quasi allo scadere regala alla Juventus l'1-0 in casa contro il Verona e tre punti fondamentali per andare al primo posto in classifica. Prima della rete di Cambiaso ci prova Kean a sbloccarla, ma per ben due volte si vede annullare il gol dal Var. Il secondo per una sbracciata sul volto di Faraoni, finito nel mirino dei social.