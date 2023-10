Diretta Inter-Roma, il prepartita: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

MILANO - Sale l'attesa per Inter-Roma, match della 10ª giornata di Serie A in programma oggi (29 ottobre, ore 18) a San Siro. I giallorossi sfideranno la squadra di Inzaghi senza Dybala e lo squalificato Mourinho , ma c'è il grande ex Lukaku per il quale è prevista la contestazione da parte dei suoi vecchi tifosi. Segui il prepartita in diretta ...

Al momento sopra Milano c'è cielo grigio e una temperatura di circa 16 gradi. Le previsioni del meteo annunciano pioggia per le ore 18, proprio quando andrà in scena la sfida tra Inter e Roma.

13:48

Lukaku, chi ci sarà a sostenerlo a San Siro

Una gara speciale per Lukaku contro l'Inter a San Siro: contestato dai suoi vecchi tifosi, proverà a trascinare la Roma alla vittoria. Al momento non è prevista la presenza della mamma, ma in tribuna al Meazza saranno diversi gli amici pronti a sostenerlo.

13:37

Moratti: "Inter favorita, ma la Roma..."

"Sarà una grande partita. Mi aspetto una battaglia". A parlare prima di Inter-Roma è Massimo Moratti, ex presidente dei nerazzurri che con Mourinho conquistò uno storico 'Triplete' nel 2010. "L’Inter è certamente favorita - ha detto in un intervento a Ktp Network -, per me è nettamente la compagine più forte del campionato. Però, quest’anno, anche José Mourinho ha una buona squadra, soprattutto perché può contare su Romelu Lukaku. Ho sentito che il pubblico dell’Inter lo contesterà, credo però che questo non gli impedirà di fare la sua partita. A lui dico: se sei un grande giocatore i fischi non devono condizionare il tuo rendimento in campo. Mourinho squalificato? Questo è un peccato - ha concluso Moratti -. Io sto sempre dalla parte di Mourinho, ora è un po’ che non ci sentiamo, chissà, magari nei prossimi giorni avremo modo di fare due chiacchiere".

13:15

Il programma dell'Inter fino a San Siro

L'Inter sta trascorrendo le ore della vigilia in ritiro ad Appiano. È da lì che la squadra di Simone Inzaghi partirà intorno alle ore 16 in direzione San Siro, dove alle ore 18 affronterà la Roma del grande ex Lukaku.

12:42

Arrivano a Milano i primi tifosi della Roma

I primi tifosi della Roma sono arrivati alla stazione di Milano, dove sono attesi 3.800 sostenitori giallorossi al seguito della squadra di Mourinho impegnata a San Siro contro l'Inter.

11:53

Gli amici di Lukaku: "I fischi? Sorride. E non ha perso il sonno"

I tifosi dell'Inter sono pronti a contestare Lukaku in occasione del match di San Siro contro la Roma ma dal Belgio a Milano, chi conosce bene 'Big Rom' è sicuro che non si farà condizionare. Lui, nel frattempo, è sereno e tranqullo in albergo... (TUTTI I DETTAGLI)

11:38

Lukaku fa 600, i tifosi della Roma lo caricano

Alla vigilia di Inter-Roma tanti sostenitori romanisti sono andati a Fiumicinoper salutare la squadra in partenza per spingere 'Big Rom', che a San Siro contro i suoi ex compagni giocherà la seicentesima gara da professionista... (LEGGI TUTTO)

11:23

Inter-Roma, atteso Spalletti a San Siro

Tra i tanti vip e addetti ai lavori attesi a San Siro per assistere a Inter-Roma c'è anche Luciano Spalletti: ex allenatore di entrambe le squadre, l'attuale ct della Nazionale osserverà così da vicino gli azzurri impegnati nella sfida del 'Meazza'.

11:08

Il programma della Roma fino a San Siro

Questo il programma della Roma verso la sfida di San Siro contro l'Inter: dopo la colazione della mattina è previsto il pranzo alle ore 13, poi dopo una merenda alle 16.30 Lukaku e compagni lasceranno l'hotel in direzione stadio.

10:12

La lezione del Sudafrica che piacerebbe a Mourinho

Vincere e resistere: il Sudafrica si conferma campione del mondo nel Rugby davanti alla Nuova Zelanda che gioca meglio. La lezione degli 'Springboks' che piacerebbe a Mourinho... (APPROFONDISCI)

