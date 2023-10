Scamacca show, gol di tacco e doppietta! Atalanta quarta, Napoli scavalcato

EMPOLI - L'Atalanta vince a Empoli 3-0 e scavalca il Napoli, prendendosi il quarto posto in classifica. La doppietta di Scamacca (il primo gol bellissimo di tacco) e la rete di Koopmeiners regalano a Gasperini i tre punti e il sorpasso sugli azzurri di Garcia. Per l'Empoli una serata da dimenticare: sempre in difficoltà, quasi mai pericoloso, troppo superiore la Dea che già nel primo tempo indirizza la gara con due gol (al 5' e al 29'). Il tris, sempre di Scamacca, arriva nella ripresa (51') e chiude ogni discorso.