Giudice sportivo, Paredes salta il Lecce. Multe per Napoli e Roma

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata 5 giocatori dopo il decimo turno di serie A. Salteranno i prossimi impegni con le rispettive squadre: Natan del Napoli, espulso nella sfida contro il Milan, oltre a Bani del Genoa, Gyomber della Salernitana, Maleh dell' Empoli e Paredes della Roma, perché diffidati. Squalificato per un turno anche il tecnico del Torino, Ivan Juric "per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l'area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria". Nessuna prova tv invece per Federico Gatti , dopo il colpo a Djuric in Juve-Verona.

Società: multate Napoli, Roma, Milan e Inter



Per quanto riguarda le società invece, multate Milan, Napoli, Inter e Roma. Ammenda di 15.000 euro al Milan, "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un'interruzione della gara da parte dell'Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Ammenda di 12.000 euro al Napoli per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un'interruzione della gara da parte dell'Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco". Ammenda di 5.000 euro all'Inter per "avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Ammenda di 3.000 euro alla Roma "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo".