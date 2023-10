Balotelli dopo Inter-Roma: "Lukaku o Thuram? Ecco chi scelgo..."

ROMA - "Per talento e qualità in campo, rispetto a Lukaku, scelgo Thuram. Per quello che hanno fatto in campo bisogna invece dire Lukaku". Così parla Mario Balotelli a due giorni dal match vinto dall'Inter a San Siro contro la Roma (con gol del francese), spiegando che "ho giocato con Thuram quando era giovane e non era così forte, è migliorato tantissimo".