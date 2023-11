Probabili formazioni Bologna-Lazio: Sarri lancia Immobile dal 1'

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Kristiansen, Bonifazi, Corazza, Lucumì, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, GIla, Patric, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Romagnoli, Lu. Pellegrini, Vecino, Kamada, Cataldi, Isaksen, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.

Sarri rilancia Immobile dal 1'. Motta ritrova Beukema

Buone notizie per Thiago Motta che ritrova Beukema, dal 1', e Lucumì per la panchina. Attacco affidato a Zirkzee, con Ferguson, Saelemaekers e Orsolini alle sue spalle. Problemi in difesa per Sarri che pesca Gila dall'inizio insieme a Patric, con Casale infortunato e Romagnoli non al meglio in panchina. Immobile guiderà l'attacco, ai suoi lati Anderson e Zaccagni, a centrocampo Rovella in cabina di regia con Guendouzi e L.Alberto.

