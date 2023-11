Probabili formazioni Salernitana-Napoli: Garcia ritrova Anguissa dal 1'

SALERNO - Allo stadio Arechi di Salerno, calcio d'inizio alle ore 15, va in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli valido per l'11ª giornata di Serie A .

La probabile formazione di F. Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bradaric, Sambia, Bronn, Lovato, Legowski, Martegani, Kastanos, Botheim, Cabral, Tchaouna, Stewart. Allenatore: F. Inzaghi.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Jesus, D'Avino, M. Rui, Zanoli, Gaetano, Cajuste, Elmas, Lindstrom, Zerbin, Simeone. Allenatore: Garcia.

Garcia rilancia Immobile dal 1'. Motta ritrova Beukema

Rudi Garcia, senza Osimhen infortunato e Natan squalificato, lancia Raspadori punta centrale (con gli intoccabili Politano e Kvaratskhelia) e Rrahmani-Ostigard coppia di difesa. Torna Anguissa dal 1'. Filippo Inzaghi deve fare a meno di Gyomber e schiera Daniliuc sulla destra per arginare il georgiano azzurro. In attacco conferma per Ikwuemesi con Candreva e Dia alle sue spalle.

Segui Salernitana-Napoli in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!