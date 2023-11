Diretta Salernitana-Napoli 0-1: la sblocca Raspadori LIVE

Allo stadio Arechi di Salerno va in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli valido per l'11ª giornata di Serie A . Entrambe reduci da due sconfitte, il match è fondamentale per i rispettivi obiettivi, la salvezza e la zona Champions.

15:13

13' - Gol del Napoli

Errore della Salernitana in uscita pressing, recupera Lobotka che allarga per Raspadori: l'attaccante da due passi non sbaglia e la mette sul secondo palo dove Ochoa non può arrivare.

15:07

7' - Meret risponde a Pirola

Preme anche la Salernitana, diverse le azioni verticali e in velcoità. Ikwuemesi guadagna un calcio d'angolo: Candreva cerca Pirola che di testa la piazza ma respinge Meret.

15:05

5' - Raspadori ci prova

Azione corale del Napoli sul limite dell'area. Poi Di Lorenzo la mette a rimorchio per Raspadori: tiro troppo centrale, facile la presa di Ochoa.

15:03

3' - Corner per il Napoli

Gran lavoro di Di Lorenzo sulla destra che guadagna un calcio d'angolo. Batte Zielinski, la palla finisce sul secondo palo, ci prova dalla distanza Kvaratskhelia ma va fuori.

15:00

1' - Inizia la partita

Dopo il minuto di silenzio per le alluvioni in Toscana, inizia la sfida tra Salernitana e Napoli. Primo possesso per gli azzurri.

14:45

Meluso: "Rinnovo Zielinski? Sono fiducioso". E sul ritorno di Osimhen...

Il ds del Napoli Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn: "Per il Napoli tutte le partite sono importanti perchè dobbiamo agganciarci alle zone altissime. Dobbiamo cercare di ripetere una stagione spettacolare come la scorsa, ma non significa riuscirci. Rinnovo Zielinski? Ci ha espresso più volte la volontà di rimanere a Napoli, si trova benissimo e ce lo ha dimostrato anche con i fatti. Stiamo lavorando per far si che avvenga. Io sono fiducioso. Osimhen per motivi personali è tornato in Nigeria con il nostro permesso e rientrerà quando i problemi sono risolti compatibilmente con i suoi obblighi da infortunato con un percorso di riabilitazione che sta seguendo lì".

14:40

Inzaghi: "Spero in una grande partita"

Anche Inzaghi ha parlato nel pre partita: "Queste partite si preparano da sole. Spero solo di vedere la squadra che ho visto il secondo tempo contro il Genoa. oggi giochiamo contro una squadra molto forte, ma spero che la mia esca tra gli applausi non tanto per il risultato ma per la prestazione. Io li vedo lavorare bene in allenamento, ma è solo l'inizio. Dobbiamo dare continuità e giocare da squadra. Mi auguro che la benzina sia sufficiente per fare una grande gara oggi".

14:35

Salernitana, parla Fazio

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita: "Deve essere questa la partita per cambiare la stagione che non è iniziata nel migliore modo. Siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare la miglior forma possibile e la fiducia".

14:30

14:25

