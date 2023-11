Il Monza inguaia il Verona con la doppietta di Colombo: 3-1

VERONA - Il Monza sbanca Verona 3-1 e aggancia la Lazio in classifica a 16 punti: a lanciare Palladino la gran doppietta di Colombo e il tris di Caldirola , inutile il gol gialloblù di Folorunsho . La squadra di Baroni , che non vince da agosto ed è al 5° ko di fila tra campionato e Coppa Italia, resta inchiodata a 8 punti.

Decidono Colombo (doppietta) e Caldirola

L'inerzia della gara viene "rotta" quasi sul finire del primo tempo (dopo un palo di Marì), quando il Monza va in vantaggio: è Colombo in spaccata, servito dal solito Colpani in contropiede, a beffare Montipò per l'1-0. Nella ripresa Baroni prova a cambiare atteggiamento inserendo Hongla per Doig, ma al 73' è ancora Colombo a chiudere la gara con il gol dello 0-2 e della personale doppietta. Passano 10' e Caldirola mette la parola fine alla gara realizzando il tris brianzolo. Inutile il gol di Folorunsho su cross di Ngonge all'86'.

Baroni: "Siamo tutti in discussione, chiedo scusa ai tifosi"

"Nel calcio siamo sempre tutti in discussione, figuriamoci se non lo siamo in questo momento dove gli episodi non ci girano a favore. Devo trovare soluzioni e dobbiamo avere un atteggiamento diverso". Questa l'amara analisi di mister Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport dopo l'ennesimo ko del suo Verona. "Vedo la squadra lavorare bene, ma tutti dobbiamo fare di più. Voglio chiedere scusa ai tifosi, siamo dispiaciuti. È chiaro che non ci aspettavamo una prestazione simile, soprattutto nel primo tempo dove arrivavamo sempre dopo sul pallone".