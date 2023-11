Frosinone-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco.

La probabile formazione di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, S.Bastoni; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Allenatore: Andreazzoli.

Frosinone-Empoli, orari e canali

La gara tra Frosinone ed Empoli è in programma alle 18 allo Stirpe di Frosinone e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Frosinone-Empoli in diretta tv

Frosinone-Empoli sarà visibile su Dazn. Per seguire la partita su Dazn dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Sarà possibile seguire la gara anche sul canale di Sky Zona Dazn.

Dove vedere in streaming Frosinone-Empoli

La partita tra Frosinone ed Empoli sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Frosinone-Empoli, la cronaca

L’Empoli ha vinto le ultime tre partite di campionato contro il Frosinone, tutte in Serie B, segnando sette reti nel periodo; per i toscani sono tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto sfide contro i ciociari tra Serie A e Serie B (2N, 3P). Tra Serie A e Serie B il Frosinone ha mancato l’appuntamento con il gol due volte in casa contro l’Empoli, realizzando almeno due reti in tutte le altre sei sfide interne contro i toscani (16 gol totali); in particolare in queste otto gare non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (vittoria esterna dell’Empoli nella più recente il 26 settembre 2020).

