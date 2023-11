Torino-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Zapata, Sanabria . Allenatore: Juric.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Torino-Sassuolo, orari e canali

La gara tra Torino e Sassuolo è in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta tv

Torino-Sassuolo sarà visibile su Dazn. Per seguire la partita su Dazn dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Sarà possibile seguire la gara anche sul canale di Sky Zona Dazn.

Dove vedere in streaming Torino-Sassuolo

La partita tra Torino e Sassuolo arà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Torino-Sassuolo, la cronaca

Il Sassuolo ha pareggiato otto delle 20 partite di Serie A contro il Torino (4V, 8P), solo contro il Cagliari (10) e la Roma (nove) i neroverdi contano più segni X nel massimo campionato – in particolare in questa sfida ci sono stati due pareggi nelle ultime tre gare. Dopo aver vinto sei delle prime otto partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (2P), il Torino ha conquistato un solo punto nelle due più recenti – i granata hanno mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima sfida interna contro i neroverdi e non sono mai rimasti a secco di reti contro gli emiliani per due volte consecutive all’Olimpico Grande Torino.

