Frosinone-Empoli 2-1: magie di Cuni e Ibrahimovic, Di Francesco riparte

FROSINONE - Magia con il tacco di Cuni, gol e assist per Ibrahimovic, due legni colpiti da Mazzitelli. È un Frosinone da stropicciarsi gli occhi quello che supera 2-1 l'Empoli tra le mura amiche dello 'Stirpe' in uno dei posticipi dell'11ª giornata, rialzando così la testa dopo due ko di fila (clamoroso l'ultimo incassato in rimonta a Cagliari) grazie alle prime reti in A segnate dal 22enne albanese e dal 17enne tedesco . Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa sale in cattedra la squadra di Di Francesco , che si conferma dopo il successo in Coppa Italia sul Torino e scavalca così il Lecce in classifica , riavvicinandosi ai quartieri alti. Resta invece penultima quella di Andreazzoli, alla quale non basta l'acuto di Caputo nel finale (in fuorigioco poi la rete del possibile pareggio) per evitare l'ottava sconfitta in campionato .

Traversa Cancellieri, Cuni fermato dal Var

Minuto di raccoglimento in segno di vicinanza nei confronti della popolazione colpita dall'alluvione in Toscana e Cancellieri spaventa subito il Frosinone scheggiando la traversa con una conclusione dal limite dell'area (2'), mentre al 15' è provvidenziale il salvataggio in spaccata di Monterisi sul tiro a colpo sicuro di Gyasi. Nonostante il doppio spavento i ciociari continuano a pressare alto e al 21' inducono all'errore l'Empoli: palla persa in uscita e ne approfitta Cuni, che segna ma si vede poi annullare il gol per il fuorigioco rilevato dal Var. Il copione della sfida non cambia Sono queste le due uniche grandi emozioni di un primo tempo che si chiude senza reti.

Magie di Cuni e Ibrahimovic, inutile il gol di Caputo

Si va all'intervallo e dagli spogliatoi rientra un Frosinone ancora più convinto, che mette subito alle corde l'Empoli. E se al 57' il bel destro dalla distanza di Mazzitelli si stampa sul palo, il pubblico dello 'Stirpe' può esultare un minuto dopo quando Cuni beffa un incerto Berisha con uno splendido tacco su cross del 17enne Ibrahimovic e trova così il suo primo gol in Serie A. Mazzitelli intanto non si arrende e ci riprova dalla distanza, colpendo un altro legno al 65' e sfiorando l'incrocio poco dopo (68'). La squadra di Di Francesco domina e al 74' raddoppia con Ibrahimovic: primo gol in A anche per il baby tedesco, che infila Berisha di destro dopo uno splendido scambio nello stretto con Reinier e Marchizza. La gara sembra chiusa ma non è d'accordo Caputo che la riapre all'86' e un minuto dopo si vede annullare per fuorigioco la rete del possibile pareggio. Il Frosinone trema ma resiste e dopo 7' di recupero può festeggiare con i propri tifosi un successo meritato.

