Arbitri di A: il derby Lazio-Roma affidato a Massa

ROMA - La CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A: per il derby Lazio-Roma scelto l'arbitro Davide Massa di Imperia. Al Var c'è Irrati, Avar Paganessi. Lecce-Milan affidata ad Abisso, Inter-Frosinone a Dionisi, Napoli-Empoli a Prontera. Piccinini per Juve-Cagliari.