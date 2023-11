I gol della serie A regione per regione: la terza in classifica non la indovinereste mai

Secondo il sito Transfermarkt.it, in serie A, la Lombardia è la regione con più calciatori andati in gol fino a questo punto del campionato. Sono infatti 23 le marcature dei lombardi in 11 incontri di campionato. Al secondo posto c'è il Lazio con 19, ma la cosa più curiosa, è che al terzo posto ci sono le Marche .

Bonaventura e Orsolini fanno volare le Marche

Le Marche sul podio quindi, grazie al contributo di Riccardo Orsolini del Bologna e Jack Bonaventura della Fiorentina in primis, davanti all'Emilia-Romagna che ha segnato un gol in meno. Alla Campania invece, mancano i gol di Ciro Immobile, solo 3, come quelli del romanista Belotti per la Lombardia. Ferme ancora al palo con zero gol segnati: Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata e Valle d'Aosta.