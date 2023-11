Diretta Napoli-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Segui la diretta sul nostro sito

Napoli-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Napoli ed Empoli, in programma domenica 12 novembre alle ore 12.30 allo Stadio Maradona e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà disponibile in tv e streaming in diretta e in esclusiva su Dazn.

Probabili formazioni Napoli-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini, Mario Rui, J. Jesus, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Simeone, Zerbin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri; Caputo, Gyasi. All.: Andreazzoli. A disp.: Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Ranocchia, Fazzini, Bastoni, Kovalenko, Maldini, Cambiaghi, Shpendi, Destro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pezzella, Walukiewicz, Baldanzi.

Napoli-Empoli: le ultime sulle formazioni di Garcia e Mourinho

Buone notizie per Rudi Garcia che potrà contare su Rrahmani: il difensore non andrà in nazionale e potrà quindi rimanere al suo posto nella linea di difesa con Natan, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Centrocampo titolare per i partenopei con Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, confermato l'attacco Politano-Kvaratskhelia-Raspadori. Andreazzoli, invece, dovrà fare a meno di Baldanzi infortunato: può agire Cancellieri trequartista o in alternativa Bastoni con l'avanzamento di Maleh. Scalpitano in panchina Maldini e Shpendi, confermata la coppia d'attacco Caputo-Gyasi.

Segui Napoli-Empoli in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!