Un bel gesto a favore di telecamere è andato in scena nel tunnel dello Stadium prima dell'ingresso in campo di Juve e Cagliari per il match di campionato. Il tecnico dei sardi, Claudio Ranieri, stava aspettando l'arrivo di Allegri per il saluto (caloroso) di rito quando prima Vlahovic e poi Chiesa si sono avvicinati in modo rispettoso all'allenatore per stringergli la mano. Un bel gesto che ha fatto sorridere il tecnico romano.