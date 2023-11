Lecce-Milan, squalifiche per Giroud e Sticchi Damiani: il comunicato

Due turni di squalifica per Olivier Giroud; fermato anche il presidente del Lecce Sticchi Damiani fino al 4 dicembre. Lecce-Milan, disputata nello scorso week end e terminata con il punteggio di 2-2, si trascina degli strascichi. Il giudice sportivo ha fermato per due giornate il centravanti rossonero, espulso per proteste durante il match pareggiato in salento. Giroud è stato sanzionato per avere "dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara".