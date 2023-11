Arbitri serie A: Juve-Inter a Guida. Per il Napoli c'è Mariani

Chi arbitra Juve-Inter?

La sfida dell'Allianz Stadium è stata affidata a Guida di Torre Annunziata. Per il fischietto campano non è la prima volta che arbitra il derby d'Italia, considerato che c'è il precedente dell'8 marzo 2020, quando la Juventus vinse con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Ramsey e Dybala. Gli assistenti di Guida saranno Meli e Alassio. Il quarto ufficiale Massa, mentre al Var Irrati e Meraviglia. Attesa anche per la sfida tra Atalanta e Napoli che segnerà il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra: a Bergamo dirigerà Mariani con la squadra arbitrale composta da Giallattini e Rossi (assistenti), Ghersini (quarto uomo) e Valeri e Paterna al Var.

Le altre designazioni

Pronterà dirigerà Salernitana-Lazio, mentre a Di Bello è stata assegnata Milan-Fiorentina. Per Cagliari-Monza c'è Marchetti, così come Sozza per Empoli-Sassuolo. Zufferli sarà a Frosinone per il match tra la squadra di Di Francesco e il Genoa, mentre all'Olimpico per Roma-Udinese ci sarà Massimi. I posticipi del lunedì tra Verona-Lecce e Bologna-Torino saranno arbitrati, rispettivamente, da La Penna e Colombo.