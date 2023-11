La Roma, Dybala e Lukaku in lizza ai 'Dubai Globe Soccer Awards'

'Dubai Globe Soccer Awards', due nuovi premi

Gli Awards, svolti in collaborazione con il Dubai Sports Council, rappresentano una delle celebrazioni mondiali di maggior valore tra coloro che si sono distinti nell'industria calcistica, premiando calciatori, allenatori, agenti, talenti emergenti e altre figure di spicco del settore. La fase iniziale della partnership prevede l'introduzione di due nuove categorie digitali, dedicate ai club e ai giocatori della Lega Serie A, nel corso della 14ª edizione degli Awards che si terrà il 19 gennaio 2024 all'Atlantis the Palm di Dubai. Le nuove categorie, 'Miglior Contenuto Digitale Serie A da parte di un Giocatore' e 'Miglior Contenuto Digitale Serie A da parte di un Club', premieranno e promuoveranno i contenuti digitali più innovativi dei giocatori e dei Club della Lega.

I calciatori e i club di Serie A in nomination

I nominati per il premio 'Miglior Contenuto Digitale Serie A da parte di un Giocatore' sono Hakan Calhanoglu, Marten de Roon, Paulo Dybala, Theo Hernandez, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao e Romelu Lukaku. Per il premio 'Miglior Contenuto Digitale Serie A da parte di un Club', le squadre in lizza sono Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Sassuolo.

De Siervo e Bendoni soddisfatti

"Globe Soccer è diventata negli anni la manifestazione di riferimento per il calcio nel medio oriente - commenta Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A -, coinvolgendo sempre campioni di prim’ordine e anticipando trend digitali attraverso una strategia social che ha ricevuto oltre 45 milioni di voti dai tifosi in tutto il mondo. Uno degli obiettivi principali dei nostri uffici all’estero è l’incremento della nostre audience e della Fanbase sul territorio: dati che misuriamo costantemente con tracking dedicati. Grazie a questa partnership con Globe Soccer potremo condividere con gli stakeholders del Middle East non solo i nuovi progetti della Lega Serie A per coinvolgere gli oltre 40 milioni di appassionati presenti nel territorio, ma anche celebrare e far conoscere le iniziative digital e social più rilevanti realizzate dai Club di Serie A". Soddisfatto per la partnership Tommaso Bendoni, fondatore e CEO di Globe Soccer: "Globe Soccer è entusiasta di collaborare con la Lega Serie A proprio mentre sta sviluppando la sua strategia nella Regione MENA. Non molti brand internazionali del calcio sono grandi come la massima divisione italiana e la Lega Serie A è sinonimo di passione, qualità, storia ed eccellenza sportiva. Con questi due nuovi premi digitali speriamo di avvicinare i tifosi al gioco che amano, espandendo allo stesso tempo i Dubai Globe Soccer Awards sempre di più in Italia, Europa e nel mondo".

Gli sforzi della Lega Serie A per coinvolgere la Generazione Z

Come parte degli sforzi per coinvolgere il pubblico della Generazione Z nella regione MENA, la Lega Serie A ha intante lanciato di recente account Snapchat e TikTok in inglese e arabo, i primi e unici account in arabo su queste piattaforme di social media lanciati da una lega di calcio europea. "La Lega Serie A - Alfonso De Stefano, Managing Director MENA di Lega Serie A - è impegnata a coinvolgere i 16 milioni di fan del calcio nella regione MENA. Sappiamo che il modo migliore per appassionare questa giovane e crescente audience è attraverso l'uso creativo delle piattaforme digitali. Il pubblico della Generazione Z è desideroso di contenuti che vanno oltre il calcio e che creano connessioni con Club e giocatori, rafforzando i loro legami con lo sport più amato del mondo. Queste nuove categorie in uno dei principali eventi mondiali del calcio, i Dubai Globe Soccer Awards, nascono da questa ambizione".