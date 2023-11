Milan-Fiorentina 1-0, decide un rigore di Hernandez. Esordio per Camarda

MILANO - Grazie ad un calcio di rigore di Theo Hernandez e alle parate di Maignan , il Milan batte la Fiorentina 1-0 e vola al terzo posto in classifica. Gli uomini di Pioli sbloccano il risultato a fine primo tempo, sfiorano il raddoppio (clamorosa chance per l'ex viola Jovic), ma poi soffrono e vengono tenuti a galla dal portiere francese, autore di almeno due miracoli. Nel finale entra il giovane Francesco Camarda , che diventa il più giovane esordiente di sempre in serie A.

Hernandez sblocca su rigore

Ritmi alti sin dalle prime battute. La Fiorentina crea la prima occasione con Duncan dopo 18': il suo tiro, da posizione ravvicinata, è strozzato e si perde al lato. Il Milan risponde con un gran destro di Pulisic, deviato in corner da Terracciano. Le due squadre si affrontano a viso aperto, creando numerose occasioni: Calabria spreca una geniale palla in profondità di Reijnders, calciando addosso a Terracciano; Sottil ci prova dalla distanza (parata di Maignan), poi Beltran mette i brividi al portiere francese che giocava con i piedi. Al 39' grande chance per Nico Gonzalez, che sfiora la traversa da buona posizione. Nel finale di primo tempo si accende il Milan: al 43' un tiro-cross di Calabria, deviato da Biraghi, viene respinto in corner da Terracciano: sull'angolo, Pobega stacca di testa e trova la pronta risposta del numero uno viola. Passa un minuto e il Milan passa in vantaggio: Parisi stende in area Theo Hernandez, che dal dischetto non sbaglia.

Camarda fa la storia

La ripresa inizia con Maxime Lopez al posto di Arthur. Il Milan sfiora subito il raddoppio con un colpo di testa di Chukwueze respinto da Terracciano; sul capovolgimento di fronte, Beltran si presenta tutto solo davanti a Maignan, ma sbaglia il controllo e si fa anticipare dall'uscita del francese. Il portiere rossonero resta claudicante a terra per un paio di minuti, prima di riprendere il gioco. I viola spingono: Nico Gonzalez prima calcia dalla distanza, spedendo di poco al lato, poi colpisce il palo con un tiro ravvicinato. Pioli corre ai ripari ed inserisce Loftus Cheek. La Fiorentina protesta per un presunto fallo di mano del centrocampista inglese su un tiro di Sottil, poi è Jovic a fallire il colpo del ko: a tu per tu con Terracciano, si fa respingere il tiro dal numero uno viola. Le occasioni fioccano: Sottil si accentra e calcia, trovando la deviazione di Thiaw, che salva in corner. Pioli, a 8 minuti dalla fine e nel momento di massimo sforzo della Fiorentina, inserisce Francesco Camarda, che a quindici anni, otto mesi e quindici giorni, diventa il giocatore più giovane di sempre ad esordire in serie A. Il giovane attaccante, beniamino di San Siro, sostituisce Jovic. Al 90' grande chance per Maxime Lopez, che sfiora la traversa con un tiro a girare dal limite. Al 96' la chance più clamorosa: Maignan salva (respingendo con la testa) su un tiro a botta sicura e ravvicinato di Mandragora. E'l'ultima emozione del match: il Milan vince 1-0.

