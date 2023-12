Milan-Frosinone LIVE ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Milan-Frosinone: orari e canali

La gara tra Milan e Frosinone è in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milan e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky.

Dove vedere Milan-Frosinone in diretta TV

Milan-Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Milan-Frosinone in streaming

La partita Milan-Frosinone sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, SkyGo e Now, oppure collegandosi da pc, notebook e tablet sui siti di Dazn, SkyGo e Now inserendo le proprie credenziali.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, T. Hernandez, Bartesaghi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Jimenez, Simic, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Chaka Traoré, Camarda. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Caldara, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Leao, Okafor. Squalificati: Giroud. Diffidati: Musah.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, S. Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Brescianini, Bourabia, Baez, Caso, Lulic, Gelli, Kvernadze, Kaio Jorge, Cuni. Indisponibili: Kalaj, Harroui, Lirola, Marchizza, Mazzitelli. Squalificati: -. Diffidati: Okoli, Barrenechea.

Milan-Frosinone in diretta, la cronaca

Tanti problemi in difesa per il Milan che, con il ko di Thiaw, si ritrova con il solo Tomori di ruolo: Pioli pensa a schierare Bartesaghi dal 1' con Theo Hernandez centrale o in alternativa con l'arretramento di Pobega. A centrocampo Reijnders e Musah, con Loftus-Cheek, Chukwueze e Pulisic alle spalle dell'unica punta (disponibile) Jovic. Anche per il Frosinone alcuni grattacapi tra difesa e mediana: senza Marchizza e Lirola, sulle fasce agiranno Monterisi e Oyono, a centrocampo con Mazzitelli out la regia sarà affidata al giovane Barrenechea. In attacco confermatissimo Soulé al fianco di Cheddira e Ibrahimovic.

