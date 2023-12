Napoli-Inter LIVE ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la gara live sul nostro sito

Napoli-Inter: orari e canali

La gara tra Napoli e Inter è in programma alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV

Napoli-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Napoli-Inter in streaming

La partita Napoli-Inter sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc.

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Juan Jesus, Demme, Elmas, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Simeone, Zerbin, Raspadori. Indisponibili: Olivera, Mario Rui, Zanoli. Squalificati: - Diffidati: Cajuste.

La probabile formazione di Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic, Sanchez. Indisponibili: Pavard, Bastoni. Squalificati: - Diffidati: -

Napoli-Inter in diretta, la cronaca

L’Inter ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato contro il Napoli (2N, 1P), anche se ha perso la più recente (3-1 lo scorso 21 maggio); l’ultima volta che i partenopei hanno vinto due partite di fila contro i nerazzurri nella competizione è stata nel 2016/17. Il Napoli è rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate negli anni 2000 nel massimo campionato (10V, 6N); infatti, quella partenopea è l’avversaria contro cui i nerazzurri hanno la più bassa percentuale di successi esterni nel periodo tra le squadre affrontate più di una volta (6%).

