Diretta Torino-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Torino-Atalanta: orari e canali

La gara tra Torino e Atalanta è in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Torino-Atalanta in diretta TV

Torino-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Torino-Atalanta in streaming

La partita Torino-Atalanta sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o pc e in alternativa su SkyGo e Now.

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Djidji, Sazonov, Zima, Soppy, Lazaro, Ricci, Gineitis, Antolini, Karamoh, Seck, Pellegri. Indisponibili: N'Guessan, Schuurs. Squalificati: -.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Cisse. Indisponibili: Palomino, Scamacca, Toloi, Touré. Squalificati: -.

Torino-Atalanta in diretta, la cronaca

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette gare contro l’Atalanta in Serie A, subendo una media di 3.6 gol a incontro (2N); nelle precedenti 12 sfide contro i nerazzurri, i granata avevano perso solo due volte (6V, 4N). L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Torino: non è riuscita a ottenere più successi esterni consecutivi contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione.

