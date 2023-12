Arbitri e Var: perché Mourinho, Ranieri, Motta, De Laurentiis (e non solo) ce l'hanno con loro

La quattordicesima giornata di campionato è stata un disastro per gli arbitri e i loro videoassistenti tecnologici. A sgranare il rosario delle proteste sono stati in molti: dalle recriminazioni addirittura preventive di Mourinho a Ranieri; Meluso, direttore sportivo del Napoli, intervenuto a botta calda facendo le veci di Mazzarri e De Laurentiis, il quale tuttavia, era talmente infuriato con Massa da farsi subito sentire con Figc e Aia. D'altra parte, gli errori dell'arbitro in azione al Maradona sono stati sesquipedali e hanno vistosamente danneggiato i Campioni d'Italia, ferma restando la prova di forza complessiva dell'Inter. Ad arrabbiarsi sono stati anche signori della panchina quali sono Motta e Ranieri, il che dà un'idea di come la misura sia colma. Ha affermato l'allenatore del Bologna a Lecce: "Sono sfortunato con Nasca. Ricordo anche cosa fece in Spezia-Lazio o quello che è successo a Torino con la Juve. E' buona cosa che parliamo del Var, ma è un'arma che va utilizzata bene. C'è frustrazione, i miei giocatori non meritavano il pareggio dopo una partita giocata così bene. Comunque, l'episodio che ci procura rammarico non ci toglie la forza e la voglia di continuare a fare bene il nostro lavoro, nonostante il Var". E Sir Claudio, dopo la sconfitta con la Lazio, riferendosi all'espulsione di Makoumbou decisa dagli addetti al video: "Chi sta al Var deve aiutare l’arbitro, non aiutarlo a sbagliare. Non capisco perché il Var sia entrato in questo discorso, che c’entra il Var? Stavamo fuori dall’area di rigore, l’arbitro ha fischiato? Benissimo e non voglio parlare del fallo, ma perché il Var deve entrare in contatto con l’arbitro e far vedere che il portiere forse sta dentro, forse sta fuori, c’è troppa distanza. L'arbitro ha fischiato, basta, il Var non deve entrare. Assolutissimamente. Non avevo rivisto il fallo, ma per come è arbitrata la partita, questo è un fallo? Perché se è così va bene, allora fischiamo il fallo anche sul mio giocatore quando abbiamo subito il gol". Al di là delle difese d'ufficio che, immancabilmente, piovono e pioveranno dai vertici delle categoria,la verità è semplice: il famigerato, bizantino protocollo che regola il Var pecca congenitamente di chiarezza e, quando le regole non sono chiare, grande è la confusione sotto il cielo e la situazione non è eccellente. Anziché limitarla, così com'è concepito, l'intervento del Var allarga la discrezionalità di chi decide, in campo o davanti al video, anziché limitarla. Da qui scaturiscono le difformità di giudizio alla radice di cantonate così vistose da suscitare contestazioni in ogni dove e sempre più fondate.